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Мошенничество с земельными участками: кого в России назначили новым министром спорта

среда, 22 января 2020, 14:56
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Новым министром спорта Российской Федерации назначен Олег Матыцин. На этом посту он сменил Павла Колобкова, который ушел в отставку вместе со всем правительством России.

Матыцин известен тем, что восемь лет назад был осужден за мошенничество с земельными участками. С 2001 по 2006 годы он был ректором Российского государственного университета физкультуры. В этот период чиновник передал в аренду коммерческим структурам участок земли, который находился в федеральной собственности. На территории участка заработал Черкизовский рынок. По подсчетам следствия, действия Матыцина причинили ущерб российскому бюджету на сумму в 120 миллионов рублей. За это чиновник в 2012 году был отстранен от должности и оштрафован на 20 тысяч рублей. Сам Матыцин себя виновным не признал, настаивая, что благодаря его действиям вуз получал плату за аренду земли.

Спустя некоторое время суд рассмотрел жалобу прокуратуры, которая посчитала наказание чиновника слишком мягким. Суд признан законными требования прокуратуры, но освободил Матыцина от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего министра спорта России Павла Колобкова наградили, несмотря на допинговый скандал.

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