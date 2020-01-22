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Россия понесла очередное суровое наказание из-за допинга: подробности

среда, 22 января 2020, 21:25
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Россия продолжает оставаться в центре громкого допингового скандала и в очередной раз российские организации понесли наказание от Всемирного антидопингового агентства WADA.

На этот раз агентство приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, о чем говорится в заявлении WADA от 22 января.

Согласно такому решению, лаборатория не сможет выполнять любую работу по анализу образцов крови, которые связаны с программой биологического паспорта спортсмена.

Пока точно неясно, сколько будет действовать такое решение. Известно лишь то, что запрет не снимут до конца дисциплинарного разбирательства, которое проводит дисциплинарный комитет.

Напомним, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского, несмотря на наказание России из-за допинга.

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