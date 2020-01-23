Динамо - Вардар: онлайн видео трансляция

В четверг, 23 января, на тренировочном сборе в Турции киевское "Динамо" в рамках товарищеского турнира Gloria Cup встретится с северомакедонским "Вардаром".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи "Динамо" - "Вардар".

Начало матча - в 16:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

GLORIA CUP

Белек (Турция)

ДИНАМО (Киев, Украина) - ВАРДАР (Скопье, Северная Македония)

Между собой в официальных матчах "Динамо" и "Вардар" ранее не встречались. Для киевлян это будет третья игра на сборах в Турции. Ранее вице-чемпион Украины сыграл вничью с польской "Легией" (1:1) и обыграл азербайджанский "Нефтчи" (2:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" нашли виновного в допинговом скандале.