Легенды не умирают: как Коби Брайант покорил баскетбольный мир, яркое видео

Сегодня, 26 января, трагически погиб баскетболист Коби Брайант, который выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборную США.

Предлагаем вспомнить лучшие моменты яркой карьеры "черной мамбы".

Брайант в возрасте 41 лет погиб в авиакатастрофе в результате падения вертолета. Вместе с ним погибли еще три человека, которые находились на борту летательного средства. У бывшего баскетболиста остались четверо детей.

Брайант всю свою карьеру провел в "Лос-Анджелес Лейкерс", играя на позиции атакующего защитника. Он пять раз становился чемпионом НБА, дважды признаваясь лучшим игроком финала. В списке самых результативных игроков в истории НБА занимает четвертое место, набрав 33 643 очка. Брайант 18 раз участвовал в матчах всех звезд НБА. В составе сборной США он дважды становился победителем Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что пользователи сетей с горечью и болью отреагировали на известие о смерти Брайанта.