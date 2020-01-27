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Погиб героем: пилот вертолета Брайанта спас десятки людей от смерти

понедельник, 27 января 2020, 13:30
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Ара Зобаян, пилот вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сумел спасти от смерти десятки людей.

Об этом сообщает телеканал WFAA.

Согласно информации источника, во время крушения вертолета Зобаян в последний момент смог увести падающее воздушное судно от Глендейла - жилого пригорода Лос-Анджелеса. Действия пилота помогли избежать других жертв в аварии, которая унесла жизни девяти человек, находившихся на борту вертолета.

Напомним, вертолет с Брайантом на борту потерпел крушение в воскресенье, 26 января. В числе девяти погибших оказалась и 13-летняя дочь легендарного баскетболиста Джианна.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полиции назвали причину крушения вертолета с легендарным баскетболистом.

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