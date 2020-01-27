Погиб героем: пилот вертолета Брайанта спас десятки людей от смерти

Ара Зобаян, пилот вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сумел спасти от смерти десятки людей.

Об этом сообщает телеканал WFAA.

Согласно информации источника, во время крушения вертолета Зобаян в последний момент смог увести падающее воздушное судно от Глендейла - жилого пригорода Лос-Анджелеса. Действия пилота помогли избежать других жертв в аварии, которая унесла жизни девяти человек, находившихся на борту вертолета.

Напомним, вертолет с Брайантом на борту потерпел крушение в воскресенье, 26 января. В числе девяти погибших оказалась и 13-летняя дочь легендарного баскетболиста Джианна.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полиции назвали причину крушения вертолета с легендарным баскетболистом.