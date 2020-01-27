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В полиции назвали причину крушения вертолета с легендарным баскетболистом

понедельник, 27 января 2020, 12:20
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Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн сообщил, что вероятной причиной крушения вертолета с легендарным баскетболистом Коби Брайантом на борту стали погодные условия.

Слова Рубенштейна приводит Los Angeles Times.

Как сообщил представитель полиции, в воскресенье, 26 января, погодные условия не соответствовали минимальным требованиям для полетов. По его словам, из-за тумана других вертолетов в небе в это время и в том районе не было.

Напомним, всего на борту вертолета, который потерпел крушение, находилось девять человек, включая самого Брайанта и его 13-летнюю дочь Джианну. Все они погибли.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезды массово чтут память погибшего Коби Брайанта.

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