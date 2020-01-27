Шок и ужас: украинские звезды спорта прощаются с Брайантом

Украинские звезды спорта не остались в стороне и тоже отреагировали на трагическую гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта. "Апостроф" рассказывает, как чтили память великого спортсмена наши чемпионы в социальных сетях.

Так, Владимир Кличко опубликовал фото Брайанта с его погибшей 13-летней дочерью и разместил два смайлика в виде разбитого сердца и грусти. Элина Свитолина написала: "Жестоко... Душераздирающе... Мое самое большое вдохновение. ЛЕГЕНДА. Мамба (прозвище Брайанта - прим. "Апострофа") навсегда". Андрей Шевченко и Александр Гвоздик были кратки: "Покойся с миром". Жан Беленюк назвал американца одним из своих любимых игроков НБА: "Нет слов... ЛЕГЕНДА... Один из величайших баскетболистов современности... и моих любимых игроков НБА. Покойся с миром, Коби Брайант". Экс-партнер американца по "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко оставил сообщение следующего посыла: "Новость, которую я не могу принять. Мой друг и партнер по команде. Покойся с миром, Мамба".

Ранее "Апостроф" сообщал, что пилот вертолета Брайанта спас десятки людей от смерти.