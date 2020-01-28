RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 января

12:08
Попавшая в "Миротворец" участница Голосу країни-10 заявила об угрозах в сети
11:53
Погибший Коби Брайант и Паоло Коэльо вместе писали книгу: почему она никогда не увидит свет
11:44
В метро Харькова разгуливал мужчина с гранатой: детали ЧП и видео с "героем"
11:42
В Украине резко ухудшится погода: синоптик предупредила о неприятностях
11:10
Ударила об дерево и зарезала: под Харьковом девушка устроила зверскую расправу над котом
10:42
Брата певицы Ники Минаж посадили на 25 лет за изнасилование ребенка
10:41
В Киеве поймали опасную банду, угонявшую элитные авто: фото
10:34
Внезапно стало плохо: в Украине госпитализировали студента из Китая с подозрением на коронавирус
10:34
Март и апрель станут "зимними" месяцами: эколог шокировал украинцев прогнозом
10:10
Лобода показала редкий кадр с дочками - перед такой милотой не устоял даже MONATIK
08:57
Не поделили перекресток: в Киеве произошло серьезное ДТП, фото и видео
08:39
В каком возрасте выходят на пенсию в Украине, а в каком - в ЕС: интересное сравнение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Последний пост Брайанта собрал миллионы лайков: о чем написала легенда за несколько часов до гибели

вторник, 28 января 2020, 11:55
переглянути новину українською

За несколько часов до своей гибели в результате крушения вертолета легендарный баскетболист Коби Брайант написал пост в Twitter, в котором поздравил Леброна Джеймса с тем, что тот обошел его по количеству набранных очков в НБА за карьеру. Это сообщение уже собрало свыше 2,6 миллиона лайков.

"Продолжай продвигать игру вперед, Леброн. Мое уважение, брат", - написал Брайант. Показатель легендарного баскетболиста в 33 643 очка в НБА Джеймс обошел в матче с "Филадельфией Сикерс". После этой игры на счету нынешнего лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" стало 33 655 очков, что позволило ему выйти на 3-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. Брайант погиб спустя несколько часов после того, как поздравил Джеймса с его достижением.

Напомним, Брайант всю свою карьеру, которую он завершил в 2016 году, провел в "Лос-Анджелес Лейкерс". Леброн перешел в этот клуб спустя 2 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские звезды спорта прощаются с Брайантом.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Великий наследник Джордана: кого потерял мир с уходом Брайанта

Наполи - Ювентус - 2:1 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Барселона - 2:0 Хроника матча

Вулверхэмптон - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: