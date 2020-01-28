Последний пост Брайанта собрал миллионы лайков: о чем написала легенда за несколько часов до гибели

За несколько часов до своей гибели в результате крушения вертолета легендарный баскетболист Коби Брайант написал пост в Twitter, в котором поздравил Леброна Джеймса с тем, что тот обошел его по количеству набранных очков в НБА за карьеру. Это сообщение уже собрало свыше 2,6 миллиона лайков.

"Продолжай продвигать игру вперед, Леброн. Мое уважение, брат", - написал Брайант. Показатель легендарного баскетболиста в 33 643 очка в НБА Джеймс обошел в матче с "Филадельфией Сикерс". После этой игры на счету нынешнего лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" стало 33 655 очков, что позволило ему выйти на 3-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. Брайант погиб спустя несколько часов после того, как поздравил Джеймса с его достижением.

Напомним, Брайант всю свою карьеру, которую он завершил в 2016 году, провел в "Лос-Анджелес Лейкерс". Леброн перешел в этот клуб спустя 2 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские звезды спорта прощаются с Брайантом.