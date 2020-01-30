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Падения делают тебя сильнее: украинский боксер поразил фанатов своей фотографией после проигранного боя

четверг, 30 января 2020, 12:08
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Украинский боксер Иван Редкач показал, как выглядит его лицо после поражения в чемпионском бою от американца Дэнни Гарсии.

Фотографию, на которой лицо украинца покрыто синяками и ссадинами, он опубликовал в Facebook.

Болельщики поддержали боксера и пожелали ему удачи в предстоящей карьере.

"Победы впереди, восстанавливайся, чемпион".

"Ваня, ты Боец до мозга костей и этим все сказано, уверен тебе не стыдно ни за одну секунду на протяжении всей карьеры! Твой бокс пахнет мужественностью, значит это настоящий бокс! Все ок, твой самый большой бой еще впереди!!)"

"Все впереди! Ты герой!"

"Ваня ты Лучший!"

"Никого не слушай брат, кусайся, бей, бросай! Характер у тебя сталь) он не танцевать вышел в ринг. Смотрели, болели, и будем болеть ! Рви всех да и все".

"Ваня, ты боец до мозга костей! Все что нас не убивает, делает сильнее! Обнимаю! Побед!"

"Всегда за тебя болею, смотрела бой, ты красавчик!"

"Неудачно бутылку пива открыл?"

"Удачи чемпион, это очень тяжелый путь"

"Ваня, путь осилит идущий! Не сдавайся, работай над ошибками, анализируй и все будет"

"Как после сельской дискотеки, бро))"

"Победы делают тебя слабее, падения делают тебя сильнее. Побеждай Ванек", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Арнольд Хегай проиграл титульный бой американцу.

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