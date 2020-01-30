Украинского боксера серьезно наказали за скандальную выходку в чемпионском бою

Украинский боксер Иван Редкач дисквалифицирован на год за укус американца Дэнни Гарсии, которому он проиграл в чемпионском бою.

Об этом сообщает Bad Left Hook.

Кроме того, украинец оштрафован на 10 тысяч долларов. Таким образом, украинский боксер сможет вернуться в ринг не раньше февраля следующего года.

Сам Редкач не признает себя виновным. "Какой укус? Майк Тайсон? Я бы съел его, если бы укусил! Не говорят о нем, как о победителе, но зато я у всех на устах, как я укусил. Какой же пиар ход. И потом он путается в своих показаниях. Начал с комариного ощущения, но не укуса, просто ощущения, как комариный укус, а закончил вампир, Майк Тайсон, швы ему нужно наложить на шею", - написал боксер на своей странице в Facebook.

Также боксер прокомментировал свой поступок в ответ на вопрос одного из болельщиков: "Я его не кусал, я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил, ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его", - написал Редкач.

Ранее сообщалось, что Редкач опубликовал свою фотографию после поражения от Гарсии.