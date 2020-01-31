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Определился соперник Джоковича по финалу Australian Open

пятница, 31 января 2020, 14:34
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В полуфинале Australian Open австрийский теннисист Доминик Тим в четырех партиях победил немца Александра Зверева и вышел в финал турнира.

Первый сет остался за представителем Германии, который сделал три брейка. Однако затем в достаточно ровном противостоянии Тим выиграл три партии, две из которых на тай-брейке, а с ними и матч. Матч продлился 3 часа и 34 минуты.

В финале Тим будет противостоять сербу Новаку Джоковичу, который в другом полуфинале в трех сетах расправился со швейцарцем Роджером Федерером. Финал состоится в воскресенье, 2 февраля.

AUSTRALIAN OPEN

Полуфинал

Доминик ТИМ (Австрия) - Александр ЗВЕРЕВ (Германия) - 3:1 (3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4))

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший теннисист мира в матче-триллере вылетел с Australian Open.

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