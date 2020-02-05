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Где смотреть онлайн Далакян - Перес: расписание трансляций

среда, 05 февраля 2020, 22:43
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В субботу, 8 февраля, состоится чемпионский бой в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между украинским боксером Артемом Далакяном и венесуэльцем Хосбером Пересом. Поединок состоится в Киеве в КВЦ "Парковый". Смотрите прямую трансляцию боя Далакян - Перес на "Апострофе".

Начало вечера бокса - в 17:00 по киевскому времени. Сам поединок начнется ориентировочно в 22:40.

На кону в поединке будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA, который принадлежит Далакяну.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале XSport.

За свою карьеру 32-летний Далакян провел 19 боев на профессиональном ринге и одержал 19 побед (14 - нокаутом). 24-летний Перес выйдет в ринг в 20-й раз. На его счету 17 побед (2 нокаута) и два поражения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион Европы по боксу отказался от выступлений на Олимпийских играх.

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