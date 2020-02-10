Один из лучших футболистов мира угодил в очередной секс-скандал

Бразильская модель Наджила Триндаде, которая ранее обвиняла Неймара в изнасиловании, намерена подать новый судебный иск против футболиста.

Об этом сообщает UOL Esporte.

По данным источника, модель обвиняет бразильца в том, что он является спонсором сети VIP-проституции. По ее словам, женщин отправляют из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации. Пока неизвестно, какие доказательства собирается предоставить девушка. Юристы Неймара пока не получили никаких документов о возможном иске против их клиента.

Напомним, что в прошлом году суд отклонил иск Триндаде к Неймару, не найдя доказательств изнасилования. Футболист утверждал, что у него был секс с девушкой по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что Неймар устроил белоснежную вечеринку в честь дня рождения.