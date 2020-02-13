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Поговорю с ним: украинский депутат-борец высказался о Ломаченко, попавшем в скандал с российскими военными

четверг, 13 февраля 2020, 10:46
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Украинский борец Жан Беленюк, являющийся депутатом от фракции "Слуга народа", прокомментировал скандал с боксером Василием Ломаченко, который опубликовал тренировки российского спецназа.

Об этом Беленюк заявил в программе Вацко Live.

"Мне нужно будет с ним поговорить, чтобы понять, что он хотел этим показать. Я не хочу комментировать, так как я с ним не общался. Очень сложно было понять по второму видео, что он хотел. Понятно, что там, вроде бы, благие цели, но то, каким образом это было показано – я не понял. Я считаю, что Вася Ломаченко – уникальный человек, боксер и любимец абсолютно всех украинцев. До последнего времени был точно. Это тот человек, как и Александр Усик, кто в дни своих выступлений объединяет всю Украину от запада до востока. Считаю, что не нужно им вмешиваться в подобные вещи", – сказал Беленюк.

Напомним, что в конце ролика появляется надпись: "Благодарим за помощь в съемках вежливых людей". Именно так называли представителей российских вооруженных сил, которые участвовали в захвате Крыма. Через несколько дней после этого Ломаченко вновь разозлил пользователей сети, в стихах назвав россиян братьями.

Ранее сообщалось, что Ломаченко в ответ на критику опубликовал видеоподборку своих побед, после которых он позировал с украинским флагом.

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