Боруссия - ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 18 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся немецкая "Боруссия" и французский ПСЖ. Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Онлайн-трансляция матча Боруссия - ПСЖ будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу французского клуба предлагается коэффициент 2,20. На успех немцев можно поставить с коэффициентом 2,90. Ничья оценивается коэффициентом 3,80.

БОРУССИЯ - ПСЖ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

"Боруссия" заняла второе место в группе F. Немецкий клуб встречался с "Барселоной" (0:0, 1:3), "Интером" (0:2, 3:2) и "Славией" (2:1, 2:0). ПСЖ финишировал на первом месте в группе А. Парижане играли с "Реалом" (3:0, 2:2), "Брюгге" (1:0, 5:0) и "Галатасараем" (5:0, 1:0).

"Боруссия" и ПСЖ встречались между собой в сезоне-2010/11. Тогда пути команд пересеклись в групповом турнире Лиги Европы. Оба матча завершились вничью - 1:1 и 0:0.