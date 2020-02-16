RU  UA  EN

воскресенье, 16 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

16 февраля

20:55
Боруссия - ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
20:05
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
19:40
В стиле Пятова: бывший вратарь "Динамо" пропустил курьезный гол на последней минуте, видео
18:34
10 нелепых трендов из "нулевых", которые снова возвращаются в моду Lime
18:10
Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: прогноз букмекеров на матч 19 февраля
17:32
Аталанта - Валенсия: прогноз букмекеров на матч 19 февраля
16:55
Украинцы провалились в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону
16:53
Чемпионат мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Антхольце
15:54
Где смотреть онлайн Атлетико - Ливерпуль: расписание трансляций
15:43
Атлетико - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч 18 февраля
14:40
Украина снова осталась без медали на чемпионате мира по биатлону
14:39
Чемпионат мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Антхольце
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боруссия - ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

воскресенье, 16 февраля 2020, 20:55
переглянути новину українською

Во вторник, 18 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся немецкая "Боруссия" и французский ПСЖ. Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Онлайн-трансляция матча Боруссия - ПСЖ будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу французского клуба предлагается коэффициент 2,20. На успех немцев можно поставить с коэффициентом 2,90. Ничья оценивается коэффициентом 3,80.

БОРУССИЯ - ПСЖ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

"Боруссия" заняла второе место в группе F. Немецкий клуб встречался с "Барселоной" (0:0, 1:3), "Интером" (0:2, 3:2) и "Славией" (2:1, 2:0). ПСЖ финишировал на первом месте в группе А. Парижане играли с "Реалом" (3:0, 2:2), "Брюгге" (1:0, 5:0) и "Галатасараем" (5:0, 1:0).

"Боруссия" и ПСЖ встречались между собой в сезоне-2010/11. Тогда пути команд пересеклись в групповом турнире Лиги Европы. Оба матча завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Лацио - Интер: онлайн трансляция

Боруссия - ПСЖ: онлайн трансляция

Атлетико - Ливерпуль: онлайн трансляция

Челси - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: