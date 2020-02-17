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Украинский чемпион мира по боксу пропустит длительный срок: что произошло

понедельник, 17 февраля 2020, 18:30
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Украинский боксер Артем Далакян, который защитил титул чемпиона мира в найлегчайшем весе (до 50,8 кг), пропустит около трех месяцев из-за перелома руки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Champion.com.ua.

Травму украинец получил в чемпионском бою против Хосбера Переса, но, несмотря на перелом, сумел добиться победы.

"Уже во втором раунде после очередной атаки соперника Артем почувствовал резкую боль в правой кисти руки и боксировал с ним до финального гонга. С каждым следующим раундом боль прогрессивно нарастала. После боя врач турнира Юрий Дехтярев предоставил нашему чемпиону неотложную помощь. К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило осколочный перелом пятой пястной кости в области ее сустава. Отмечу, что Артема консультировали трое ведущих украинских травматологов. Сейчас перед медицинской службой команды стоит одна задача: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. По срокам на это уйдет не менее 2 месяцев", - сообщил врач спортсмена Вячеслав Попов.

"Полноценный тренировочный процесс Артем сможет начать не ранее, чем через три месяца", - заявил промоутер Далакяна Юрий Рубан.

32-летний Далакян в четвертый раз защитил принадлежащий ему чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего за профессиональную карьеру украинец провел 19 боев, в которых одержал 19 побед (14 - нокаутом).

Ранее сообщалось, что следующий бой украинского боксера Александра Усика пришлось отложить.

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