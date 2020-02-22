Динамо - Ворскла: онлайн видео трансляция матча

В субботу, 22 февраля, в матче 19-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Встреча пройдет в столице на стадионе "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Ворскла".

Начало матча - в 17:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

19-й тур

ДИНАМО - ВОРСКЛА

Безоговорочным фаворитом матча является "Динамо". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,17. Ничья оценивается котировкой 7,40. На выигрыш "Ворсклы" установлен коэффициент 16,50.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 2-е место. В активе столичной команды 36 очков. "Ворскла" находится на предпоследней, 11-й позиции. Полтавчане набрали 14 очков. В матче первого круга "Динамо" разгромило "Ворсклу" со счетом 5:0.