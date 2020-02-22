Российская сборная по биатлону попала в допинговый скандал на чемпионате мира: видео

В Италии полиция пришла с обысками в номера биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова. Последний подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил.

Оба спортсмена приехали в Антхольц на чемпионат мира и сегодня должны принять участие в мужской эстафете.

Кроме того, обыски проходят у тренера спортсменов Александра Касперовича. По данным российской прессы, у россиян изымаются ноутбуки.

В IBU считают, что тренер скрывается под чужой аккредитацией. По версии следствия, он привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Позже стало известно, что обыски проводились и в машине Логинова. Также у спортсменов изъяли оружие.

СМИ отмечают, что Логинов в полицию не поехал и продолжает готовиться к гонке. На текущем чемпионате мира он уже завоевал две медали, на что негативно отреагировали другие спортсмены, ведь ранее он был наказан за употребление допинга.

Напомним, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил.