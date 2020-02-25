RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

25 февраля

15:06
Госпитализация украинца на Закарпатье после контакта с китайцем: медики сделали важное заявление
14:58
Кровавая перестрелка возле школы в Днепре: стало известно о задержаниях, фото и видео
14:58
После выхода скандального порноклипа у Тилля Линдеманна заметили новое тату (фото) Lime
14:35
Старый пес усыновил брошенного котенка, и фото их семьи влюбляют с первого взгляда Lime
14:31
У топ-чиновника Ирана обнаружили смертельный коронавирус
14:30
На Канарские острова обрушилась мощная песчаная буря: впечатляющие фото и видео
14:30
В Украине заметили новейший "Tesla Cybertruck": интересные детали, фото и видео
14:04
В Турции экстренно приземлился самолет из-за смертельного коронавируса: видео
13:59
Платежка на 53 тысячи за тепло: появилось важное разъяснение для украинцев
13:57
Тенор Пласидо Доминго попросил прощения у женщин, обвинивших его в домогательствах Lime
13:50
В Киеве прощаются с бизнесменом, загадочно погибшим в доме экс-главы МИДа: фото
13:35
Люблю тебя еще до дня твоего рождения: Елена Кравец трогательно обратилась к старшей дочери Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Испанский топ-клуб пройдет проверку на наличие коронавируса

вторник, 25 февраля 2020, 13:54
переглянути новину українською

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники испанской "Барселоны" пройдут проверку на наличие у них коронавируса перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Наполи". Встреча состоится сегодня, 25 февраля, в Неаполе. На "Апострофе" можно будет смотреть онлайн видео матч "Наполи" - "Барселона".

Как сообщает в Twitter журналист Мои Льоренс, всей делегации "Барселоны" измерят температуру. Если у кого-либо из футболистов, тренеров или сотрудников испанского топ-клуба она окажется повышенной, больного доставят в больницу.

Напомним, в предыдущем раунде турнира "Наполи" стал вторым в группе с английским "Ливерпулем", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Барселона" заняла первое место в квартете с немецкой "Боруссией", итальянским "Интером" и чешской "Славией".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии из-за коронавируса были отменены матчи с участием топ-клубов.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Наполи - Барселона: онлайн трансляция

Челси - Бавария: онлайн трансляция

Ливерпуль - Вест Хэм - 3:2 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Десна - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: