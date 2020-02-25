Испанский топ-клуб пройдет проверку на наличие коронавируса

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники испанской "Барселоны" пройдут проверку на наличие у них коронавируса перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Наполи". Встреча состоится сегодня, 25 февраля, в Неаполе. На "Апострофе" можно будет смотреть онлайн видео матч "Наполи" - "Барселона".

Как сообщает в Twitter журналист Мои Льоренс, всей делегации "Барселоны" измерят температуру. Если у кого-либо из футболистов, тренеров или сотрудников испанского топ-клуба она окажется повышенной, больного доставят в больницу.

Напомним, в предыдущем раунде турнира "Наполи" стал вторым в группе с английским "Ливерпулем", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Барселона" заняла первое место в квартете с немецкой "Боруссией", итальянским "Интером" и чешской "Славией".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии из-за коронавируса были отменены матчи с участием топ-клубов.