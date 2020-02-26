Челси - Бавария - 0:3 Видеообзор

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" дома проиграл "Баварии" со счетом 0:3.

Все голы были забиты во втором тайме. Дублем отметился Серж Гнабри, еще один гол на счету Роберта Левандовски.

ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч состоится 18 марта в Мюнхене.

"Челси" Англия – "Бавария" Германия - 0:3 (0:0)

Голы: Гнабри (51, 54), Левандовски (76)

"Челси": Кабальеро, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 61), Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Аспиликуэта (Педро, 73), Жиру (Абрахам, 61).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Толиссо, 85), Дэвис, Алькантара (Горетцка, 90), Коман (Коутиньо, 66), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Алькантара (45), Жоржиньо (49), Киммих (49).

Удаление: Алонсо (83)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил "РБ Лейпциг".