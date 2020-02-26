RU  UA  EN

среда, 26 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

26 февраля

07:17
Под Полтавой полицейский уснул за рулем и устроил страшное ДТП: фото и видео
07:11
Как приготовить дома соленую скумбрию: подробный рецепт соления и советы Lime
07:00
Время печь пироги: традиции и приметы третьего дня Масленицы
06:30
Гороскоп на 26 февраля: Козероги будут бунтовать и эпатировать, а Дев ждет встреча с провокаторами
06:20
До +14, но с дождем: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине
05:10
Сидят без работы, не за что жить: украинец рассказал о печальной ситуации в Китае из-за коронавируса
04:15
Любил позировать для фото: на Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Фома"
03:31
Рабов используют на плантации: экс-пленница рассказала про "бизнес" боевиков на Донбассе
02:23
Археологи нашли в Турции останки таинственного древнего царства: фото
01:15
Ученые обнаружили растение, которому может быть миллиард лет: фото
00:19
В Киеве соседи наказали наглого "героя парковки": в сети показали видео
00:16
Побережье американского озера покрылось "ледяными вулканами": фото и видео уникального явления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Челси - Бавария - 0:3 Видеообзор

среда, 26 февраля 2020, 07:00
переглянути новину українською

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" дома проиграл "Баварии" со счетом 0:3.

Все голы были забиты во втором тайме. Дублем отметился Серж Гнабри, еще один гол на счету Роберта Левандовски.

ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч состоится 18 марта в Мюнхене.

"Челси" Англия – "Бавария" Германия - 0:3 (0:0)

Голы: Гнабри (51, 54), Левандовски (76)

"Челси": Кабальеро, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 61), Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Аспиликуэта (Педро, 73), Жиру (Абрахам, 61).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Толиссо, 85), Дэвис, Алькантара (Горетцка, 90), Коман (Коутиньо, 66), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Алькантара (45), Жоржиньо (49), Киммих (49).

Удаление: Алонсо (83)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил "РБ Лейпциг".

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Наполи - Барселона - 1:1 Хроника матча, видео голов

Челси - Бавария - 0:3 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Вест Хэм - 3:2 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Десна - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: