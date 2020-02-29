Конец суперсерии: "Ливерпуль" сенсационно проиграл в чемпионате Англии, видеообзор

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде проиграл "Уотфорду" со счетом 0:3.

В первом тайме команды в основном боролись в центре поля и до опасных моментов дело почти не доходило. Все изменилось во второй половине. В начале тайма Сарр и Робертсон имели шансы забить, но в обоих случаях на высоте были вратари. На 54-й минуте счет открыл Сарр, замкнув прострел в исполнении Дукуре. Гости не успели опомниться, как пропустили второй гол. Сарр получил пас от Дини, убежал один на один и перебросил мяч через Алиссона. На 72-й минуте счет до крупного довел Дини с передачи Сарра.

Для "Ливерпуля" это поражение стало первым в Премьер-лиге после 44-матчевой беспроигрышной серии.

Несмотря на поражение, "Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать. "Уотфорд" покинул зону вылета и теперь занимает 17-е место.

"Уотфорд" – "Ливерпуль" - 3:0 (0:0)



Голы: Сарр (54, 60), Дини (72)

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Мазина, Дукуре, Капу, Хьюз, Сарр (Пуссетто, 82), Дини, Деулофеу (Перейра, 37).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Вейналдум (Лаллана, 61), Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино (Минамино, 79).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в 27-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Вест Хэм".