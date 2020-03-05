Халатность или диверсия: названа причина допингового скандала в "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, который был дисквалифицирован на год за употребление допинга, принял запрещенное вещество по ошибке.

Об этом сообщил координатор допинг-контроля украинской ассоциации футбола Максим Бецко в интервью телеканалам "Футбол".

По его словам, Беседин употребил фонтурацетам, который ему случайно выдал врач киевского "Динамо".

"По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор дал этот препарат. По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры", - сказал Бецко.

23-летний Беседин является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что "Динамо" избавилось от основного защитника.