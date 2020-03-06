Смерть шахматистов: что известно про погибших в Москве украинцев Богдановича и Вернигору

В Москве умерли 27-летний Станислав Богданович родом из Одессы и 18-летняя Александра Вернигора из Одесской области - украинские шахматисты.

Об этом сообщает ресурс Сhess-news.

Напомним, тела молодых людей были найдены дома вечером 5 марта в столице РФ. Как пишут российские СМИ, молодая пара отравилась так называемым "веселящим газом". Возле их тел нашли воздушные шары с закисью азота.

В Facebook на трагедию отреагировал китайский игрок в настольный теннис, двукратный олимпийский чемпион Ван Хао.

"Не могу поверить, что больше не увижу эту прекрасную молодую пару. Богданович был очень талантливым как в шахматах, так и в языках. Мы сыграли длинную и тяжелую партию, и он замечательно говорил на китайском - так, будто это его родной язык", - написал он.

Станислав Богданович - довольно известный шахматист, которого коллега и земляк Михаил Голубев даже называл "возможно, самым талантливым за всю историю Одессы". В 2015-м году занимал восьмую строчку в мировом рейтинг-списке по блицу.

Многократный чемпион Украины по ускоренным шахматным дисциплинам.

Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей до 12 лет.

Чемпион Украины среди юношей до 18 лет.

Чемпион Одессы (2010).

Трехкратный чемпион Одесской области, в том числе - победитель двух круговиков-суперфиналов открытого чемпионата области, турниров с гроссмейстерской нормой (2018, 2019).

Победитель множества международных турниров.

Ярчайший талант Богданович продемонстрировал в очень юном возрасте. В частности, в 12 лет принял участие в рапид-мемориале Ефима Геллера (Одесса-2005) где сыграл вничью с Виктором Корчным, обыграл гроссмейстеров Михаила Голубева и Николая Легкого.

В новостях о нем писали не только из-за его таланта. Разгорелся скандал, что Богданович сыграл за команду России против Украины.

Также была еще одна неприятная история: летом прошлого года шахматиста ограбили во время турнира - из его одесской квартиры вынесли 25 тысяч долларов.

Александра Вернигора училась в Московском государственном университете, находилась в рейтинге Международной шахматной федерации и выступала за Украину.

На своей Facebook-странице она писала:

"Пока большинство знакомых готовятся к Рождеству, мы празднуем более личное событие. Ровно год мы вместе с Ледяным Вирмом. И я об этом не пожалела, хоть мне предварительно писали под одним постом: "Вот и попала очередная жертва в капкан". Также я уже год живу в Москве и, к счастью, одно другому не помешало.

За этот год благодаря тебе я познакомилась с множеством людей из шахматных кругов, большим, чем за все года моей самостоятельной игры в шахматы. Отдельной страничкой прекрасного оказалось моё знакомство с китайским языком и творчеством Агаты Кристи (группы, а не писательницы), книгами Маркиза де Сада (жду реакций - "Ух ты"). И уж точно я ещё долго буду связана с культурой ЮП, Губки Боба, Happy Three Friends.

Сколько ни называй себя дворником, стримером или любителем, а я всё равно буду считать, что шахматы - твое более главное призвание, чем блогерство. И потому было очень приятно наблюдать, как в течение более полугода ты выиграл все турниры, которые тебе попались под руку. Может ещё раз начнешь с Аэрофлота в феврале? Впрочем, уже радуют блицы в Индии со 100% результатом. О них я напишу позже.

Я надеюсь, что и в следующем году буду обладать возможностью написать такой пост. Ну что ж, поздравляю, дорогой Ледяной Вирм!"

Как сообщал "Апостроф", в селе Голубовка (Днепропетровская область) во дворе собственного дома родители обнаружили 11-летнюю дочку, которая повесилась на дереве.