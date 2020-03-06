Смерть шахматистов: что известно про погибших в Москве украинцев Богдановича и Вернигору

В Москве умерли 27-летний Станислав Богданович родом из Одессы и 18-летняя Александра Вернигора из Одесской области - украинские шахматисты.
Об этом сообщает ресурс Сhess-news.
Напомним, тела молодых людей были найдены дома вечером 5 марта в столице РФ. Как пишут российские СМИ, молодая пара отравилась так называемым "веселящим газом". Возле их тел нашли воздушные шары с закисью азота.
В Facebook на трагедию отреагировал китайский игрок в настольный теннис, двукратный олимпийский чемпион Ван Хао.
"Не могу поверить, что больше не увижу эту прекрасную молодую пару. Богданович был очень талантливым как в шахматах, так и в языках. Мы сыграли длинную и тяжелую партию, и он замечательно говорил на китайском - так, будто это его родной язык", - написал он.
Станислав Богданович - довольно известный шахматист, которого коллега и земляк Михаил Голубев даже называл "возможно, самым талантливым за всю историю Одессы". В 2015-м году занимал восьмую строчку в мировом рейтинг-списке по блицу.
- Многократный чемпион Украины по ускоренным шахматным дисциплинам.
- Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей до 12 лет.
- Чемпион Украины среди юношей до 18 лет.
- Чемпион Одессы (2010).
- Трехкратный чемпион Одесской области, в том числе - победитель двух круговиков-суперфиналов открытого чемпионата области, турниров с гроссмейстерской нормой (2018, 2019).
- Победитель множества международных турниров.
Ярчайший талант Богданович продемонстрировал в очень юном возрасте. В частности, в 12 лет принял участие в рапид-мемориале Ефима Геллера (Одесса-2005) где сыграл вничью с Виктором Корчным, обыграл гроссмейстеров Михаила Голубева и Николая Легкого.
В новостях о нем писали не только из-за его таланта. Разгорелся скандал, что Богданович сыграл за команду России против Украины.
Также была еще одна неприятная история: летом прошлого года шахматиста ограбили во время турнира - из его одесской квартиры вынесли 25 тысяч долларов.
Александра Вернигора училась в Московском государственном университете, находилась в рейтинге Международной шахматной федерации и выступала за Украину.
На своей Facebook-странице она писала:
"Пока большинство знакомых готовятся к Рождеству, мы празднуем более личное событие. Ровно год мы вместе с Ледяным Вирмом. И я об этом не пожалела, хоть мне предварительно писали под одним постом: "Вот и попала очередная жертва в капкан". Также я уже год живу в Москве и, к счастью, одно другому не помешало.
За этот год благодаря тебе я познакомилась с множеством людей из шахматных кругов, большим, чем за все года моей самостоятельной игры в шахматы. Отдельной страничкой прекрасного оказалось моё знакомство с китайским языком и творчеством Агаты Кристи (группы, а не писательницы), книгами Маркиза де Сада (жду реакций - "Ух ты"). И уж точно я ещё долго буду связана с культурой ЮП, Губки Боба, Happy Three Friends.
Сколько ни называй себя дворником, стримером или любителем, а я всё равно буду считать, что шахматы - твое более главное призвание, чем блогерство. И потому было очень приятно наблюдать, как в течение более полугода ты выиграл все турниры, которые тебе попались под руку. Может ещё раз начнешь с Аэрофлота в феврале? Впрочем, уже радуют блицы в Индии со 100% результатом. О них я напишу позже.
Я надеюсь, что и в следующем году буду обладать возможностью написать такой пост. Ну что ж, поздравляю, дорогой Ледяной Вирм!"
Как сообщал "Апостроф", в селе Голубовка (Днепропетровская область) во дворе собственного дома родители обнаружили 11-летнюю дочку, которая повесилась на дереве.