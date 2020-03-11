Ливерпуль - Атлетико - 2:2 Онлайн видео голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле встречается с "Атлетико".

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО - 2:2

Гол: Вейналдум, 43; Фирмино, 94; Льоренте, 97; Льоренте, 105+1.

Ливерпуль: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Вейналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

Атлетико: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер (Врсалько, 91), Корреа, Томас, Сауль, Коке, Фелиш (Мората, 103), Коста (Льоренте, 56).

ВИДЕО ГОЛОВ

Напомним, в первом матче "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0 благодаря результативному удару Сауля Ньигеса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" бесславно вылетел из Кубка Англии, проиграв "Челси" в гостях со счетом 0:2.