Черная полоса: "Ливерпуль" бесславно вылетел из Кубка Англии, видеообзор

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Ливерпуль" проиграл "Челси" со счетом 0:2 и вылетел из турнира.

Счет был открыт уже на 13-й минуте. Виллиан получил пас возле штрафной "Ливерпуля" и мощно пробил, а вратарь гостей неудачно подставил руку и мяч влетел в ворота. Вскоре гости могли отыграться, но вратарь "Челси" Аррисабалага в течение нескольких секунд отразил три удара в упор. Затем мог отличиться Мане, но его удар с близкого расстояния вновь отбил голкипер.

В середине второго тайма хороший момент имел Маунт, но мяч после его удара со штрафного попал в перекладину. Через пару минут Баркли подхватил мяч в центре, дошел до штрафной и точным ударом с 18 метров заставил капитулировать Адриана. В концовке "Челси" был близок к третьему голу, но удар Жиру транзитом через руки Адриана пришелся в перекладину.

"Ливерпуль" проиграл в третий раз за последние четыре матча. Ранее мерсисайдцы уступили "Атлетико" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и "Уотфорду" (0:3) в поединке 28-го тура чемпионата Англии.

"Челси" – "Ливерпуль" - 2:0 (1:0)

Голы: Виллиан (13), Баркли (64)

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Ковачич (Маунт, 42), Баркли, Педро, Гилмур, Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру (Джеймс, 90).

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Уильямс, Джонс (Милнер, 70), Фабиньо, Мане, Лаллана (Салах, 80), Минамино, Ориги (Фирмино, 70).

Предупреждения: Фабиньо (61), Милнер (76).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" выиграл у команды Ярмоленко в матче Премьер-лиги.