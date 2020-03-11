Усик проведет супербой с британским боксером: названы дата и место

Украинский боксер Александр Усик согласовал дату боя с британским боксером Дереком Чисорой.

Поединок состоится 23 мая на арене О2 в Лондоне.

Самый дешевый билет на бой будет стоить 40 фунтов (1320 гривень), самый дорогой - 800 фунтов (26 400 грн).

Бой с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Ранее украинец добился победы над американцем Чаззом Уизерспуном.

33-летний Усик за свою карьеру провел 17 боев, в которых одержал 17 побед (13 - нокаутом). Ранее украинец был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес.

36-летний Чисора выходил в ринг 41 раз, одержал 32 победы (23 - нокаутом) и потерпел девять поражений.

Ранее сообщалось, что между Усиком и ветераном АТО произошел громкий конфликт.