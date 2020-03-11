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Люди скупают гречку и консервы: в сети показали фото паники из-за карантина в Харькове

среда, 11 марта 2020, 20:37
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По примеру жителей других стран, где эпидемия коронавируса, пришедшая из Китая, привела к многочисленным очередям в супермаркетах и отсутствию на полках продуктов первой необходимости, украинцы тоже бросились опустошать магазины.

Об этом свидетельствуют фотографии из одного из харьковских супермаркетов, опубликованные в Telegram-канале Харьков 1654.

На снимках видно, что покупатели явно не делают разовые покупки, а пытаются сделать домашний запас из продуктов, выбирая те, которые долго не портятся, а также скупают упаковки с рулонами туалетной бумаги.

"В супермаркетах Харькова паникеры сносят гречку, макароны и консервы", - подписаны опубликованные фото.

Напомним, что Кабинет министров Украины на закрытом заседании принял решение о вводе по всей стране с 12 марта режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Как сообщал "Апостроф", из-за паники в супермаркетах, возникшей по поводу распространения смертельного коронавируса, в столице Чехии рассматривали возможность ограничить продажу продуктов питания на одного человека.

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