Паника порождает панику: легендарный украинский боксер дал совет, как уберечься от коронавируса

Украинский боксер Александр Усик поделился мнением об эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV.

"Мне непонятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если что-то, не дай Бог, произойдет, то вы ничего не измените. Нужно жить, мыть руки, брызгать антисептиком... Надо смотреть за собой, соблюдать гигиену и все остальное. У нас есть более серьезные проблемы. Люди умирают от туберкулеза и СПИДа. А тут, видите ли, грипп", - сказал боксер.

33-летний Усик ранее был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. За свою карьеру провел 17 боев, в которых одержал 17 побед (13 - нокаутом). Следующий бой Усик проведет с британским боксером Дереком Чисорой.

Ранее сообщалось, что между Усиком и ветераном АТО произошел громкий конфликт.