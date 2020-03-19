Когда возобновится чемпионат Украины по футболу: названа примерная дата

Матчи футбольной украинской Премьер-лиги, которые были перенесены из-за пандемии смертельного коронавируса, могут возобновиться 15 мая.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на Sport Arena, именно эту дату рассматривают как базовую дату возобновления чемпионата.

По рекомендациям УЕФА, все европейские первенства должны быть закончены до 30 июня. Если первенство Украины возобновить 15 мая, то командам хватит времени, чтобы доиграть чемпионат.

Напомним, что в данный момент в турнирной таблице украинского чемпионата уверенно лидирует "Шахтер", который опережает луганскую "Зарю" на 13 очков. "Динамо" идет на третьем месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что из-за коронавируса УЕФА перенес Евро-2020.