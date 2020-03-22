Меньше умерших, но: в Италии назвали цифры по коронавирусу за сутки

Коронавирус в Италии продолжает свирепствовать, но прослеживается явное снижение числа зараженных и умерших, по сравнению с субботой, 21 марта. В тоже время, радоваться рано: количество попавших в реанимацию из-за осложнений от CОVID-19, наоборот, пошло вверх.

Об этом заявил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли.

Так, за воскресенье, 22 марта, от коронавируса умер 651 человек, тогда как вчера число жертв составляло 793 человека. Такая же тенденция наблюдается и с количеством зараженных – 3957 за воскресенье, тогда как днем ранее таких людей было 4821.

Правда, не радует статистика по количеству случаев с теми, кто попал в реанимацию. На сегодня таких людей 3009 человек, что на 152 человека больше тех, кто попал в реанимацию в субботу, 21 марта.

Как сообщал "Апостроф", в Испании, которую охватил коронавирус, застряли около 80 украинцев на курортном острове Тенерифе.

Напомним, что в Италии в одном из муниципалитетов провели масштабное тестирование населения на коронавирус, которое позволило изолировать больных без симптомов и остановить распространение пандемии.