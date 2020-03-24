Вопреки коронавирусу: Усик продолжает подготовку к сложнейшему бою в карьере, видео

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к своему второму бою в супертяжелом весе, несмотря на то, что определенности по поединку против британца Дерека Чисоры из-за эпидемии коронавируса все еще нет.

В Instagram было опубликовано видео с тренировки уроженца Симферополя.

По предварительным данным, поединок Усик - Чисора пройдет 23 мая в Лондоне. Вполне вероятно, что его могут отменить из-за пандемии коронавируса, но пока такого заявления не было.

Для украинца этот бой должен стать вторым в супертяжелом весе. В первом поединке после смены весовой категории наш соотечественник техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна.

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