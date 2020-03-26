Эффектная чемпионка мира по плаванию устроила тренировку в ванной: видео, фото красотки

Российская пловчиха Юлия Ефимова показала, как она тренируется в ванной в условиях карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

Видео девушка опубликовала в сториз своего Instagram.

"Тренировка по плаванию в домашних условиях", - написала девушка.

27-летняя Ефимова является трехкратной призеркой Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы по плаванию брассом. В 2016 году спортсменка была на несколько месяцев отстранена от соревнований, так как подозревалась в употреблении запрещенных препаратов.

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