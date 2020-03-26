RU  UA  EN

четверг, 26 марта
  • НБУ:USD 27.90
  • НБУ:EUR 30.10
НБУ:USD  27.90
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 марта

21:05
Число зараженных коронавирусом превысило полмиллиона: свежая карта и статистика
21:03
Украинка с коронавирусом сбежала из больницы Киева: пациентка успела проехать почти 600 км
20:31
Коронавирус атаковал еще одну область в Украине: что известно
20:02
СМИ все пишут о новых предсказаниях Ванги, а журналисты в России смеются, ведь это их старый фейк Lime
19:24
Аппараты ИВЛ и средства защиты: в Фонде Новинского рассказали о помощи для больницы в Мариуполе
19:09
Удар по образованию и борьбе с коронавирусом: украинский ученый жестко прошелся по планам Кабмина
19:09
Все говорят о сериале "Спіймати кайдаша": о чем фильм и где его смотреть Lime
18:50
Пристроили жулика: одним из главарей ДНР стал бывший топ-чиновник, бежавший из Украины
18:30
Меган Маркл возвращается на ТВ в документальном фильме о слонах Lime
18:30
План "военного времени" и триллионы долларов помощи: итоги саммита G20 по коронавирусу
18:06
MARUV не может вернуться из России - певица матом обругала украинское консульство Lime
17:35
Элитное авто, земля и особняк под Харьковом: что указала генпрокурор в декларации о доходах
Все новости

Эффектная чемпионка мира по плаванию устроила тренировку в ванной: видео, фото красотки

четверг, 26 марта 2020, 20:50
переглянути новину українською

Российская пловчиха Юлия Ефимова показала, как она тренируется в ванной в условиях карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

Видео девушка опубликовала в сториз своего Instagram.

"Тренировка по плаванию в домашних условиях", - написала девушка.

27-летняя Ефимова является трехкратной призеркой Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы по плаванию брассом. В 2016 году спортсменка была на несколько месяцев отстранена от соревнований, так как подозревалась в употреблении запрещенных препаратов.

"Апостроф" предлагает небольшую подборку фотографий эффектной спортсменки.

Ранее сообщалось, что эффектная жена Руслана Малиновского показала, какой подарок футболисту сделал клуб.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: