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Главный бой года в UFC отменен из-за коронавируса

среда, 01 апреля 2020, 23:07
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Российский боец смешанных единоборств (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с американцем Тони Фергюсоном не состоится 18 апреля из-за пандемии коронавируса в мире.

Об этом россиянин сообщил на своей странице в Instagram.

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя? Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место", - написал Нурмагомедов.

Таким образом, бой Нурмагомедов - Фергюсон сорвался уже в пятый раз. Впервые соперники должны были встретиться в 2015 году, но тогда бой был отменен из-за травмы ребра у россиянина. Через год поединок не состоялся, так как в легких Фергюсона образовалось скопление жидкости. В 2017 году бойцов вновь постигла неудача. В этот раз у Хабиба появились проблемы с почками из-за экстренного снижения веса. В 2018 году всего за неделю до боя Фергюсон получил разрыв крестообразных связок колена.

31-летний Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. За свою карьеру он провел 28 боев, в которых одержал 28 побед. В активе 31-летнего Фергюсона 25 побед при трех поражениях.

Ранее сообщалось, что Хабиб устроил скандал во время дуэли взглядов с Фергюсоном.

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