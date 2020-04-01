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Главный теннисный турнир года отменен из-за коронавируса

среда, 01 апреля 2020, 18:20
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Организаторы турнира из серии Grand Slam - Уимблдона сообщили, что турнир отменен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

"С большой грустью мы вынуждены отменить турнир 2020 года из-за пандемии коронавируса. 134-й розыгрыш Уимблдона состоится с 28 июня по 11 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Изначально турнир должен был быть проведен с 29 июня по 12 июля. В настоящее время проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня.

Рекордсменом по числу побед на Уимблдоне среди мужчин является швейцарский теннисист Роджер Федерер, который выигрывал турнир восемь раз. У женщин чаще всех турнир выигрывала Мартина Навратилова (9).

Ранее сообщалось, что бразильский теннисист заразился коронавирусом.

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