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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Жена игрока сборной Украины порадовала новостями из эпицентра коронавируса в Италии

среда, 01 апреля 2020, 22:05
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Роксана Малиновская, жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который выступает за итальянскую "Аталанту", рассказала, как сейчас обстоит ситуация с пандемией коронавируса в Италии.

Слова Малиновской приводит "Апостроф" со ссылкой на сайт телеканалов "Футбол".

"Мы уже улыбаемся, потому что по-другому нельзя. Иначе было бы очень трудно. Стараемся друг друга поддерживать. На самом деле, стало уже немного легче. В последние несколько дней наблюдаем положительную динамику. Здесь сокращается число больных и это очень радует меня с Русланом. Мы мотивируем себя чем-то, смотрим какие-то хорошие новости, вдохновляемся улучшением экологии", - сказала Роксана.

В настоящее время Италия остается лидером по числу заразившихся и умерших людей от коронавируса. Заболели более 110 тысяч человек, умерли - более 13000. Число выздоровевших составляет почти 17 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что улицы итальянского города Милан опустели из-за карантина.

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