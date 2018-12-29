​Россия пригрозила уголовными делами Меркель и Макрону из-за заявления по украинским морякам: в сети смеются

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что требуя отпустить украинских моряков, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон могут "нарваться" на уголовную ответственность.

Заявление спикера опубликовано на сайте нижней палаты парламента (РФ).

Так он прокомментировал совместное заявление европейских лидеров, опубликованное накануне Елисейским дворцом. В нем Меркель и Макрон призывают Россию отпустить захваченых в Керченском проливе украинских моряков, чтобы они провели праздники дома.

По его словам, Меркель и Макрон "должны осознавать, что вмешательство в процесс правосудия не просто недопустимо, но и может привлечь внимание правоохранительных органов".

"Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, которая входит в Совет Европы, и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права", - сказал Володин.

В сети поднялась волна сарказма по этому поводу.

Как сообщал "Апостроф", утром 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил ВС Украины, которые шли в Мариуполь, протаранив один из них.

Позже российские военные корабли открыли огонь по украинским судам в Керченском проливе и захватили их.