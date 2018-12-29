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В Бразилии сняли на видео одну из редчайших птиц планеты

суббота, 29 декабря 2018, 23:48

В Бразилии после нескольких месяцев поисков ученые нашли одну из самых редких птиц на планете.

Об этом сообщает портал Science Alert.

Птица с экзотическим названием Топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) среднего размера (около 20 см), имеет длинный хвост и характерные щетинки на лбу. Он отличается необычным пением. Ученые считают, что в мире осталось всего несколько особей этого вида.

12 и 14 декабря ученые заметили двух самок. Это дало защитникам природы надежду на то, что этот вид еще можно спасти от полного вымирания, которое грозит ему за стремительного сокращения площади тропических лесов Амазонии.

Птиц видели только в небольшом регионе на востоке Бразилии. Впервые их заметили в 1830-х годах. В следующий раз увидели только в середине ХХ века, и затем она исчезла еще на полвека. Следующая встреча состоялась в 1995 году.

Как сообщал "Апостроф", суд Киева убрал лося европейского из Красной книги, позволив отстреливать животных.

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