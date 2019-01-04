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​Все-таки теракт? В сети появилось новое видео со взрывом маршрутки и стрельбой в Магнитогорске

пятница, 04 января 2019, 03:32

В сети появилось видео взрывов маршрутки в Магнитогорске (Россия), которые сопровождались стрельбой.

Соответствующее видео выложили в YouTube очевидцы.

Как сообщали российские СМИ, ФСБ РФ не откидает версию о теракте в связи со взрывом жилого дома в Магнитогорске, вследствие чего погибли около 40 жителей.

Следователи также установили, что внутри взорвавшейся маршрутки "Газель" было полно взрывчатки. В авто было несколько мужчин. При задержании они начали отстреливаться, в результате трое были убиты, а сама машина взорвалась.

Четвертого подозреваемого убили при задержании на съемной квартире только днем 2 января. О результатах осмотра его квартиры ничего неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", утром, 3 января, спасатели нашли под завалами на месте взрыва дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего ребенка.

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