Китай сбросил на испытаниях "мать всех бомб": впечатляющее видео

Китайская госкорпорация NORINCO впервые обнародовала видео испытания нового типа авиабомбы, которую назвала собственной версией "матери всех бомб".

Издание Global Times сообщает, что бомбу, которая уступает только ядерному оружию, сбросил бомбардировщик H-6K.

На данный момент это самая мощная неядерная бомба в Китае.

Бомба весит несколько тонн. Ее длина - от 5 до 6 метров. Мощный взрыв может полностью уничтожить укрепленные наземные цели: здания, бастионы, оборонительные сооружения.

По словам китайского военного эксперта Вэя Дунсюя, бомбу можно использовать, в частности, для расчистки территории от леса. После взрыва на выжженное место можно высаживать множество десантников с вертолетов. Военные наблюдатели рассчитывают также на психологический эффект от "матери всех бомб".

Как сообщал "Апостроф, в 2017 году подобную бомбу применила армия США в Афганистане, сбросив на позиции ИГИЛ. Тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис затруднился ответить на вопрос, сколько человек убила "супербомба". "Откровенно говоря, рыть тоннели, чтобы посчитать трупы (убитых врагов) - не самое подходящее занятие для наших войск", - сказал Мэттис. По оценке властей Афганистана, при взрыве бомбы погибли от 36 до 92 боевиков.