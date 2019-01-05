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Китай сбросил на испытаниях "мать всех бомб": впечатляющее видео

суббота, 05 января 2019, 03:42

Китайская госкорпорация NORINCO впервые обнародовала видео испытания нового типа авиабомбы, которую назвала собственной версией "матери всех бомб".

Издание Global Times сообщает, что бомбу, которая уступает только ядерному оружию, сбросил бомбардировщик H-6K.

На данный момент это самая мощная неядерная бомба в Китае.

Бомба весит несколько тонн. Ее длина - от 5 до 6 метров. Мощный взрыв может полностью уничтожить укрепленные наземные цели: здания, бастионы, оборонительные сооружения.

По словам китайского военного эксперта Вэя Дунсюя, бомбу можно использовать, в частности, для расчистки территории от леса. После взрыва на выжженное место можно высаживать множество десантников с вертолетов. Военные наблюдатели рассчитывают также на психологический эффект от "матери всех бомб".

Как сообщал "Апостроф, в 2017 году подобную бомбу применила армия США в Афганистане, сбросив на позиции ИГИЛ. Тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис затруднился ответить на вопрос, сколько человек убила "супербомба". "Откровенно говоря, рыть тоннели, чтобы посчитать трупы (убитых врагов) - не самое подходящее занятие для наших войск", - сказал Мэттис. По оценке властей Афганистана, при взрыве бомбы погибли от 36 до 92 боевиков.

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