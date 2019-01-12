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Число погибших при взрыве в Париже резко возросло: свежие видео с места трагедии

суббота, 12 января 2019, 14:50

В результате взрыва, который произошел 12 января в Париже, погибли четыре человека.

Об этом сообщает телеканал "360" на канале в Telegram.

По данным, министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, среди погибших в результате взрыва в центре Парижа - двое пожарных и двое граждан. Также еще 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный.

Напомним, предварительно причиной взрыва стала утечка газа в пекарне на улице Тревиз, которая была эпицентром взрыва. Ранее говорили, что вследствие трагедии пострадали 20 человек, а двое в критическом состоянии, 7 получили серьезные ранения и 11 оказались травмы легкого порядка.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео первой минуты после смертельного взрыва в центре Парижа.

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