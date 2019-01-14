​Жестокое убийство мэра в Польше: на улицы вышли десятки тысяч людей, фото и видео

В Варшаве несколько тысяч человек собрались на молчаливый митинг в память о мэре Гданьска Павла Адамовича, который скончался в больнице сегодня, 14 января, из-за ранений, полученных в следствие покушения.
Об этом сообщает польское издание RzeczPospolita.pl.
Присутствующие вышли на улицы с лозунгами против ненависти и насилия.
Уточняется, что мэр Варшавы Рафал Тшасковський пригласил жителей встретиться во Дворце культуры и науки еще до того, как стало известно о смерти Адамовича.
Подобные акции проходят и в других городах Польши. Присутствующие зажигают свечи под лозунгом "Стоп ненависть".
В память о Адамовича в Варшаве объявлен трехдневный траур.
Как сообщал "Апостроф", мэр польского Гданьска Павел Адамович, на которого во время благотворительного концерта напали с ножом, умер.