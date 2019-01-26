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​Столкновение вертолета и самолета в Альпах: число жертв увеличилось

суббота, 26 января 2019, 19:38

В результате столкновения вертолета и легкомоторного самолета в Альпах погибли семь человек.

Об этом сообщает AFP.

Спасатели в ходе поисковой операции обнаружили тела еще двух жертв аварии.

Так, в результате столкновения погибли 7 человек, еще два получили ранения. Раненых транспортировали в больницу.

Известно, что на участке, кроме техников альпийского спасения, работал медицинский персонал и команда, специализирующаяся на вырезывании листового металла.

Как сообщал "Апостроф", в России произошла катастрофа стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

Ранее сообщалось, что российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Также в России разбился истребитель МиГ-31. Известно, что самолет упал во время планового учебного полета.

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