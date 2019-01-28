​Резонансное похищение картины в России: стало известно о важном задержании

Мужчину, который похитил с Третьяковской галереи в Москве картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", поймали.

Об этом сообщили в МВД РФ, передают российские СМИ.

31-летний мужчина прятал ее в поселке Заречье Московской области на территории строящегося объекта.

Ранее в декабре 2018 года он задерживался за хранение наркотиков, являлся фигурантом соответствующего уголовного дела и находился под подпиской о невыезде. Мужчину проверят на вменяемость. В МВД также устанавливают возможных соучастников кражи.

"Пишут, что укравший из Третьяковки картину Куинджи, любитель запрещенных веществ. Тогда с походкой все норм. На видео парня слегка шатает. Полицейским стоит поинтересоваться, помнит ли вообще подозреваемый о визите в галерею. Выходит, картину там украсть проще, чем шубу из гардероба. Что-то в Третьяковке явно идет не так... А вчерашняя кража выглядит как приглашение. Коньяк в "Пятерочке" украсть в разы сложнее", - сообщает 112 в Telegram-канале.

"Куинджи нашли и похитителя нашли. А теперь ждём объявления, что это всё было шуткой с целью привлечения внимания к выставке Куинджи в Третьяковке. Или объявления не будет? Просто, тихая такая шутка?", - пишет российский журналист Сергей Доренко.

Также в сети показали фото вора, сделанное во время задержания.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2018 года в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара из венского аукционного дома Dorotheum был задержан 59-летний гражданин Украины.