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Трамп решился: в США заявили о введении чрезвычайного положения

пятница, 15 февраля 2019, 18:31

Президент США Дональд Трамп введет в США чрезвычайное положение, чтобы в обход конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает The Associated Press в Twitter.

Трамп собирается подписать подготовленный конгрессом закон о бюджете, чтобы избежать возобновления шатдауна.

Учитывая, что законопроект не предусматривает выделение необходимой суммы для строительства стены на границе с Мексикой, президент США собирается пойти на крайние меры — ввести режим "чрезвычайного положения", чтобы построить стену силами военных.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп введет чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой.

В условиях так называемого шатдауна, то есть приостановления работы госучреждений в США, Трамп вынужден был отказаться от идеи строительства бетонной стены на границе с Мексикой, но настаивает на возведении стальной ограды.

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