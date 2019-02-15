Трамп сделал важное заявление о введении чрезвычайного положения в США

Президент США Дональд Трамп введет чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на своей странице в Twitter.

По ее словам, Трамп подпишет компромиссный проект госбюджета, чтобы предотвратить возобновление "шатдауна", но введет режим чрезвычайного положения ради стены на границе с Мексикой.

"Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также примет другие исполнительные меры, в том числе чрезвычайное положение в стране, для обеспечения того, чтобы мы остановили гуманитарный кризис и кризис национальной безопасности на границе", - написала Сандерс в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", в условиях так называемого шатдауна, то есть приостановления работы госучреждений в США, Трамп вынужден был отказаться от идеи строительства бетонной стены на границе с Мексикой, но настаивает на возведении стальной ограды.