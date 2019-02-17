​Умер пропагандист Кремля, написавший настольную книгу Путина о захвате Украины

В России на 60-м году умер пропагандист Кремля Михаил Юрьев, который в последние годы работал на одном из росТВ и раздувал различные скандалы, в том числе и ненависть к Украине.

Об этом сообщает "Комсомольская правда", где он работал в последние годы жизни.

Причина смерти Юрьева не сообщается. Отмечается, что в последние месяцы он тяжело болел.

В последние пару лет Юрьев вел программу "Главтема", пропагандисты которой регулярно поднимали тему "избранности" России, рассказывали сказки о ее мнимом величии, раздували огонь ненависти к Украине и западным государствам, "посмевшим стать на пути" у амбициозных планов Москвы.

Юрьев в свое время был депутатом Госдумы РФ от партии "Яблоко", в 1996-м году занимал пост зампредседателя нижней палаты парламента. Также он стал автором книг "Третья Империя", "Россия, которая должна быть" и "Крепость Россия. Прощание с либерализмом". Он "пророчествовал" о скором крахе украинского государства, но так и не дожил до этого, несомненно долгожданного, для себя события.

Юрьев не раз оказывался в эпицентре громких скандалов. Так, еще в мае прошлого года большая группа армян заблокировала офис "КП" в Москве с требованием извинений за оскорбительные высказывания одиозного политика и его коллеги в адрес армянского народа.

В сети бурно отреагировали на смерть пропагандиста Кремля.

Как сообщал "Апостроф", во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Петр Порошенко отказался разговаривать с российскими пропагандистами, потребовав извинений перед Украиной.