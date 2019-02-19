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​Суперлуние 19 февраля: в сети показали яркие фото и видео

вторник, 19 февраля 2019, 15:59

В сети появились впечатляющие фотоснимки и видео Супер Луны, которую можно было наблюдать в ночь на 19 февраля.

"Апостроф" собрал подборку самых ярких снимков из соцсетей.

Фотографы и операторы, заснявшие редкое явление, делятся лучшими кадрами.

Как известно, Луна подошла к Земле на расстояние (между центрами) 356,763 километров. В следующий раз Луна будет еще ближе к Земле только 24 декабря 2026 года. Но это не станет рекордом. Минимальное в XXI в. расстояние (356,447 км) между Землей и Луной будет зафиксировано 6 декабря 2052 года.

Как сообщал "Апостроф", ранним вечером во вторник, 19 февраля, около 17:00 украинцы могли видеть полную Луну, которая выглядела больше, чем обычно.

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