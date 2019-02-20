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​На красочном карнавале во Франции показали гигантские куклы Путина и Трампа: фото и видео

среда, 20 февраля 2019, 23:17

16 февраля в Ницце стартовал карнавал - один из старейших в мире и один из крупнейших наряду с Бразильским и Венецианским карнавалами.

Об этом сообщает ВВС.

В этом году кукла российского президента Путина появилась на параде в компании куклы французского актера Жерара Депардье, в 2013 году получившего российское гражданство и заявившего о готовности умереть за Россию.

Президент США Дональд Трамп появился на параде в виде огромного злого клоуна, держащего в руках куклу французского президента.

135-й карнавал в Ницце, в ходе которого пройдет шесть парадов, привлек более тысячи танцоров и музыкантов со всего мира. Он проводится с 16 февраля по 2 марта.

Еще один карнавальный персонаж в этом году - обвиненный в изнасилованиях и сексуальных домогательствах к актрисам американский режиссер Харви Вайнштейн.

В этом году тема карнавала - "Король кино".

В Ницце празднуется 100-летний юбилей киностудии Victorine Studios, мекки мирового кинематографа на Лазурном берегу, где снимали свои картины Жан Кокто, Альфред Хичкок, Вуди Аллен, Марсель Карне и многие другие ведущие режиссеры.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы яркие фото с карнавала в Венеции.

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