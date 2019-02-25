​В популярном у туристов городе ЕС устроили акцию в поддержку Украины: фото

В историческом центре столицы Чехии Праги, на Староместской площади состоялась акция по случаю Дня крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Об этом сообщает "Крим.Реалії".

Акция, организованная посольство Украины в Чехии, состоялась в рамках еженедельного "Пражского Майдана".

Участники акции установили доску с именами и портретами украинских политзаключенных в России и в Крыму, агитационными призывами "Putin go home!", "Stop Russian occupation!" и принесли с собой крымскотатарскую и украинскую символику. Около 30 человек выстроились в цепь с буквами и образовали надпись "Крым - это Украина".

Как известно, в Украине 26 февраля отмечают День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в 2014 году возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента автономии им противостояли сторонники аннексии полуострова Россией.

После аннексии Крыма российские силовики преследуют активистов, 26 февраля 2014 участвовали в митинге. По данным российского следствия, в тот день в результате давки и столкновений погибли два митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Обвиняют в этом только участников проукраинского митинга.

По информации издания, российские власти оккупированного полуострова до сих пор не прекращает репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов: сейчас известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены. Также в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как "экстремистской" организации.

Как сообщал "Апостроф", 16 февраля подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" арестовал трех задержанных крымских татар Рустем Емирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиев по "делу Хизб ут-Тахрир".