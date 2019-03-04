​У Путина заговорили о неадекватности Лукашенко: что готовит Москва

В Москве заговорили о неадекватности президента Беларуси Александра Лукашенко, особенно после инициативы включении США в Минский процесс.

Об этом сообщает "НЕЗЫГАРЬ" в Telegram-канале, ссылаясь на источник в правительстве РФ.

Сообщается, что в Москве глубоко разочарованы заявлениями Лукашенко и его выпадами в адрес России.

"Москва не была удивлена заявлениям руководителя Беларуси. Лукашенко продолжает балансировать на конфликтах. Ситуация у него критическая - экономика падает, проблемы растут. Он пытается продаться Пекину и Вашингтону, но продать он может только антироссийскую позицию", - говорится в сообщении.

Президент Беларуси уже не скрываемо хотел бы сохранить династическую модель, "создав паразитарную систему, в которой Семья полностью приватизировала государство". Для этого ему нужны ресурсы, которые он хотел бы получить от России и политические гарантии, которые он разновекторно ищет в Пекине, Брюсселе и в Вашингтоне.

Согласно сообщению, Москва не давала Лукашенко никаких гарантий и одобрений его нового президентского срока. Более того, в Кремле усилились подозрения, что Лукашенко "будет только увеличивать проблемы России из-за своей неадекватности реалиям. Многих весьма удивила инициатива Лукашенко о включении США в Минский процесс".

По мнению экспертов, негативная оценка Минском ЕврАзЭСа подтверждает намерение Беларуси оставаться "криминальной ямой" для вывода финансовых средств из России и финансовым центром для криминальных финансовых операций и наркотрафика.

"Москва вряд ли готова мириться с белоруской криминальной ямой, которую крышует семья президента из Минска", - сообщил источник.

Сам Лукашенко, видимо, высоко оценивает риски. На своей пресс-конференции он не решился озвучить ни одну свою реальную инициативу, кроме обещаний некой конституционной реформы п шуток возглавить союзное государство.

"На фоне минских инициатив, Кремль якобы сделал заказ Минченко подготовить аналитику. Говорят, что Минченко провел встречи с белорусскими бывшими и действующими высокопоставленными политиками, депутатами и некоторыми оппозиционерами. Встречался с двумя бывшими премьер-министрами", - сообщил источник.

Как сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко рассмешил журналистов шуткой о включении России в состав его страны, рассуждая о союзе с РФ.